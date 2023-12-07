Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Senat AS Gagal Loloskan RUU Bantuan untuk Ukraina dan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:45 WIB
Senat AS Gagal Loloskan RUU Bantuan untuk Ukraina dan Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON - Anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik telah menghalangi upaya untuk meloloskan rancangan undang-undang bantuan untuk Ukraina setelah gagal mencapai kompromi terkait dana perbatasan yang mereka cari sebagai imbalannya.

Paket senilai USD110 miliar tersebut mencakup USD61 miliar untuk Ukraina, serta dana untuk Israel dan bantuan untuk Gaza. 

Partai Republik bersikeras bahwa bantuan apa pun ke Ukraina terkait dengan reformasi imigrasi dan suaka AS.

Gedung Putih telah memperingatkan bahwa dana AS untuk Ukraina akan segera habis.

Para senator memberikan suara 51 berbanding 49 untuk menolak usulan RUU tersebut, dan diperlukan 60 suara. Pemungutan suara ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan bantuan untuk Ukraina dan mengirim anggota parlemen kembali ke meja perundingan dengan hanya beberapa hari tersisa sampai Kongres menjadwalkan libur musim dingin.

Setiap Senator Partai Republik memberikan suara menentang tindakan tersebut, bersama dengan Senator independen Bernie Sanders, yang pada hari sebelumnya menyatakan keberatan bahwa undang-undang tersebut mencakup miliaran dolar bantuan militer untuk Israel.

“Saya tidak percaya kita harus mengalokasikan lebih dari USD10 miliar kepada pemerintahan Netanyahu yang ekstremis sayap kanan untuk melanjutkan pendekatan militernya saat ini,” kata Sanders, mengacu pada kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza, yang sejauh ini telah memakan banyak korban jiwa. membunuh ribuan warga sipil.

Sanders, yang sudah lama mengkritik Netanyahu, menambahkan: "Apa yang dilakukan pemerintah Netanyahu tidak bermoral, melanggar hukum internasional, dan Amerika Serikat tidak boleh terlibat dalam tindakan tersebut."

      
