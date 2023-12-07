Polisi Periksa Ayah 4 Bocah Tewas dalam Kamar di Jagakarsa

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah memeriksa ayah 4 anak yang tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan berinisial P. Namun, polisi belum mau membeberkan keterangan dari ayah 4 anak itu.

"Beberapa saksi diinterogasi, termasuk pemilik rumah saudara P," ujar Kapolres Jakarta Selayan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, selain ayah 4 anak itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi, termasuk tetangga, keluarga, hingga pihak RT. Adapun ibu 4 anak itu, D masih belum diperiksa lantaran masih menjalani perawatan intensif di RSUD kawasan Pasar Minggu.