HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Ayah 4 Bocah Tewas dalam Kamar di Jagakarsa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |00:31 WIB
Polisi Periksa Ayah 4 Bocah Tewas dalam Kamar di Jagakarsa
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah memeriksa ayah 4 anak yang tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan berinisial P. Namun, polisi belum mau membeberkan keterangan dari ayah 4 anak itu.

"Beberapa saksi diinterogasi, termasuk pemilik rumah saudara P," ujar Kapolres Jakarta Selayan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, selain ayah 4 anak itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi, termasuk tetangga, keluarga, hingga pihak RT. Adapun ibu 4 anak itu, D masih belum diperiksa lantaran masih menjalani perawatan intensif di RSUD kawasan Pasar Minggu.

