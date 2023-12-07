4 Fakta Viral Kemaluan Bocah Terpotong saat Sunatan Massal, Bikin Bupati Lahat Geram

JAKARTA - Dugaan malpraktek terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti, Desa Pasam Pulau, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang anak viral di medsos kemaluannya terpotong saat mengikuti sunatan massal.

Okezone merangkum fakta viral kemaluan bocah terpotong saat sunatan massal. Berikut ulasannya:

1. Sunatan Massal Digelar oleh Dinkes Lahat

Kejadian bermula saat Dinas Kesehatan Lahat setempat menggelar sunat massal kepada sejumlah anak. Salah satu peserta berinisial AL mengalami kesalahan tindakan dan menyebabkan alat vitalnya terpotong.

2. Bupati Lahat Minta Tenaga Medis Jalankan Tugas secara Profesional

Bupati Lahat Cik Ujang meminta tenaga medis menjalankan tugasnnya secara profesional dan berhati hati supaya hal serupa tidak terjadi.

3. Bupati Minta Dinkes Segara Bertindak

“Namun jika sekarang sudah terjadi, kepada pihak yang terlibat secepatnya bertindak melakukan penyelsaian masalah sesuai prosedur agar masalah ini selesai dan tidak berlarut-larut,” tegasnya saat ditemui di peresmian RSUD Tanjung Tebar.