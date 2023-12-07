Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswi yang Tewas di Sungai Penuh Diduga Akibat Praktik Aborsi, tapi Janinnya Hilang

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |08:08 WIB
SUNGAI PENUH - Kematian AM (20) seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas di Padang Sumatera Barat, yang berasal dari Desa Kampung Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungaipenuh, Jambi dinilai janggal. Pihak Satreskrim Polres Kerinci tidak tinggal diam dan langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, korban AM masuk ke RSU MH Thalib Sungaipenuh beberapa hari lalu mengalami pendarahan berat disertai panas tinggi.

Anehnya, AM Meninggal dunia akibat pendarahan dan pada saat pendarahan tidak ditemukan janin dan hanya Plasenta yang ditemukan. Ditemukan plasenta itu, AM diduga hamil umur 4 bulan, namun keberadaan janin tersebut masih misteri.

“Iya, memang ada pasien atas nama AM masuk dan meninggal dunia, tetapi untuk jelasnya itu di kabid pelayanan,” kata Iwan Swindra, Direktur RSU MH Thalib Sungaipenuh, Kamis (7//12/2023).

Topik Artikel :
mayat pembunuhan Mahasiswi
