Ganjar Pranowo Capres Pertama Kunjungi IKN, Serius Pindah Ibu Kota Negara

SEPAKU - Ganjar Pranowo menjadi capres pertama yang menginjakan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Bahkan, capres nomor urut tiga ini menyebut kunjungannya merupakan bentuk keseriusan melanjutkan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Hal ini diungkapkan oleh Ganjar ketika berkunjung ke Titik Nol Nusantara, setelah sebelumnya melihat Rumah Teknologi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketibaan capres berambut putih itu mendapat antusiasme dari masyarakat.

Mereka yang tengah menikmati keindahan alam di Titik Nol Nusantara itu tak mau ketinggalan mengabadikan momen berfoto bersama Ganjar. Dengan ramah, Ganjar meladeni permintaan dari masyarakat itu.

"Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen saja, saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak zaman Bung Karno. Di mana ada perencanaan untuk memindahkan Ibu Kpta. Presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai," ucap Ganjar Pranowo usai ditemui awak media di Titik Nol Nusantara.

Ganjar juga tampak senang, rupanya Pohon kepel (Stelechocarpus burahol) yang ditanamnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tumbuh subur.

Secara gamblang, Ganjar menegaskan selama pemerintahan Ganjar-Mahfud lima tahun ke depan akan tetap melanjutkan proyek IKN. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengejar target yang telah disusun dan rampung pada 2045.

Konsistensi inilah yang akan didorong Ganjar untuk mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia dan Presiden Soekarno, tentu dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

"Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama," ungkap Ganjar.

Sebagai informasi, sejak masa kampanye dimulai Ganjar sudah berkeliling beberapa daerah Indonesia. Diawali dengan mengunjungi dan berkeliling Kabupaten Merauke, Papua Selatan.