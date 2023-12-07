Banjir Bandang Terjang Agam Sumbar

AGAM - Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Kamis (7/12/2023), sekira pukul 17.55 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) BPBD Kabupaten Agam, Ichwan Pratama Danda, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya mendapat informasi dari lapangan sekira pukul 17.55 WIB.

“Benar terjadi banjir bandang ini. Ini akibat curah hujan yang tinggi sejak siang tadi,” katanya, Kamis (7/12/2023).

Material banjir bandang tersebut berupa batu-batu dan kayu-kayu yang terbawa arus. Dari data sementara yang diperoleh di lapangan, material banjir bandang itu telah menutupi jalan dengan ketinggian 50-80 centimeter.

“Jalan yang tertimbun tersebut tidak bisa dilewati kendaraan roda dua dan empat,” katanya.