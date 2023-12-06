Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terendam Banjir Tinggi 1,5 Meter, Dua Sekolah di Cimahi Diliburkan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |11:11 WIB
Terendam Banjir Tinggi 1,5 Meter, Dua Sekolah di Cimahi Diliburkan
Banjir rendam sekolah di Cimahi. (Foto: Ferry Bangkit)
CIMAHI - Aktivitas belajar tatap muka di Kompleks Yayasan Pendidikan Miftahul Huda, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat diliburkan sementara karena ikut terendam banjir pada Selasa (5/12/2023) sore.

Kompleks sekolah tersebut terdiri dari MTS Darussalam dan MI Miftahul Huda. Meski pagi ini, Rabu (6/12/2023) banjir sudah surut, tapi belum memungkinkan untuk digunakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Berdasarkan pantauan di lokasi, guru dan tenaga pendidik dibantu para siswa sedang membersihkan sisa-sisa banjir seperti lumpur yang masih menempel di semua ruangan. Buku-buku dan peralatan sekolah juga habis terendam.

"Iya diliburkan dulu hari ini karena gak memungkinkan. Ini lagi bantu beres-beres," ujar Asyfa (14) salah seorang siswa MTs Darussalam.

Seharusnya, para siswa hari ini mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS). Namun harus tertunda karena sekolah terendam banjir.

Ujian tengah semester tak memungkinkan dilakukan. Lumpur masih mengotori semua bagian sekolah terutama. Buku-buku, dokumen sekolah, tak ada yang luput dari terjangan air setinggi 150 sentimeter.

"Harusnya memang hari ini ulangan akhir sekolah. Kalau besok besok udah beres ya masuk lagi kalau belum belum beres ya masih libur," ujar dia.

Guru MTS Darussalam Deden Ahmad mengatakan, kejadian banjir menerjang kompleks sekolah sudah beberapa kali terjadi. Namun menurutnya banjir paling parah terjadi kali ini.

"Memang kalau permukiman sekitar banjir di sekolah juga pasti banjir. Sekarang paling parah, dan kebetulan enggak ada orang di sekolah karena pada sibuk mengamankan rumah masing-masing," ujar dia.

