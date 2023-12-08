Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Jayapura Gelar Rapat Koordinasi Hadapi Pemilu 2024

Darul Muttaqin , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:04 WIB
Partai Perindo Jayapura Gelar Rapat Koordinasi Hadapi Pemilu 2024
Rapat koordinasi Partai Perindo Jayapura hadapi Pemilu 2024. (iNews/Darul Muttaqin)
A
A
A

JAYAPURA - Bappilu DPD Partai Perindo Kota Jayapura melaksanakan rapat koordinasi di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Kamis (7/12/2023). Rapat koordinasi itu membahas terkait perekrutan saksi pada Pemilu 2024.

Sebanyak 940 saksi akan direkrut oleh Partai Perindo Kota Jayapura, berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Bappilu DPD Partai Perindo Kota Jayapura, Saling. Ia mengatakan rapat koordinasi tersebut diisi dengan pemaparan persyaratan bagi saksi yang akan direkrut.

“Ini akan dipercepat perekrutan saksi dikarenakan ada bimbingan dari DPP Partai Perindo bagi saksi pada Pemilu 2024,” kata Saling.

Ia menambahkan, salah satu kriteria saksi yang akan direkrut yaitu berusia minimal 21 tahun lantaran para saksi akan bekerja dalam durasi waktu cukup panjang.

Selain batasan usia, kriteria lainnya yaitu saksi wajib memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan tugas saksi yang akan melakukan komunikasi dengan tim pemenangan terkait hasil pemungutan suara di TPS.

Halaman:
1 2
      
