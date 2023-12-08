Pemilu 2024, Partai Perindo Optimis Raih Target Kursi di Jayapura

JAYAPURA – Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi mengatakan, optimis mampu meraih target kursi pada Pemilu 2024. Pihaknya menargetkan 5 kursi DPD di Kota Jayapura.

Ia mengatakan hal itu di sela-sela rapat koordinasi Bappilu DPD Partai Perindo Kota Jayapura di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Kamis (7/12/2023). Rapat koordinasi itu membahas terkait perekrutan saksi pada Pemilu 2024.

Rado, sapaan akrabnya, menyebut, saksi merupakan kunci kemenangan. Oleh karena itu, perekrutan harus dilakukan sedini mungkin.

Ia menyampaikan ke depan harus konsisten melaksanakan kegiatan, termasuk turun langsung ke masyarakat untuk meraup suara terbanyak agar target meraih 5 kursi di DPRD Kota Jayapura dapat tercapai.

Sementara itu, sebanyak 940 saksi akan direkrut oleh Partai Perindo Kota Jayapura, berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Bappilu DPD Partai Perindo Kota Jayapura, Saling. Ia mengatakan rapat koordinasi tersebut diisi dengan pemaparan persyaratan bagi saksi yang akan direkrut.

“Ini akan dipercepat perekrutan saksi dikarenakan ada bimbingan dari DPP Partai Perindo bagi saksi pada Pemilu 2024,” kata Saling.