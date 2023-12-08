Putra Menteri Kabinet Perang Israel Tewas dalam Pertempuran di Gaza

TEL AVIV - Putra mantan panglima militer Israel Gadi Eisenkot, yang saat ini menjabat menteri di kabinet perang negara itu, tewas di Gaza, kata militer.

Dikatakan Mayor Gal Eisenkot yang berusia 25 tahun meninggal di Gaza utara pada Kamis, (6/12/2023).

Media Israel mengatakan Mayor Eisenkot terluka parah setelah terowongan meledak dan kemudian meninggal di rumah sakit.

Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kematian Eisenkot “tidak sia-sia” dan Israel akan “berjuang hingga meraih kemenangan."

Gadi Eisenkot, (63), adalah purnawirawan jenderal yang pernah menjabat sebagai kepala staf umum Israel pada antara 2015-2019.

Sebagai anggota parlemen dari Partai Persatuan Nasional, ia juga merupakan anggota pemerintahan darurat Netanyahu yang dibentuk setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan sekira 1.200 orang dan menyandera sekira 240 orang.

Israel merespons dengan membombardir Gaza dari udara dan melancarkan invasi darat. Para pejabat Hamas di Gaza mengatakan mereka telah menewaskan lebih dari 17.000 orang, sebagian besar warga sipil, dan ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan.