Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel di Gaza Terserang Wabah Bakteri Berbahaya, Sebabkan Diare Hingga Keracunan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:20 WIB
Pasukan Israel di Gaza Terserang Wabah Bakteri Berbahaya, Sebabkan Diare Hingga Keracunan
Foto: Reuters.
A
A
A

TEL AVIV - Wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan telah dilaporkan terjadi di kalangan tentara Israel di selatan wilayah Palestina yang diduduki, khususnya mereka yang ditempatkan di Jalur Gaza.

Media Israel Yedioth Ahronot melaporkan bahwa sejak awal perang Israel di Gaza, banyak restoran, rantai makanan, dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Zionius. Namun, menurut dokter, penyimpanan, transportasi, dan persiapan yang buruk telah menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, diare parah, dan suhu tinggi di kalangan tentara.

“Diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan (Israel), di berbagai wilayah konsentrasi, dan kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di Gaza,” jelas Kepala Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Universitas Assuta Ashdod, Dr Tal. Bros sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

“Kami mendiagnosis infeksi bakteri Shigella yang menyebabkan disentri, penyakit sangat berbahaya yang menyebar di kalangan pejuang di Gaza.”

Broch menambahkan, merebaknya penyakit ini berdampak pada kondisi prajurit dan pelaksanaan operasi tempur.

“Jika infeksi menyebar di antara 10 tentara di kompi infanteri, dan mereka mengalami demam setelah suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius, dan mereka mulai mengalami diare setiap 20 menit, maka mereka tidak lagi sehat untuk berperang dan mereka membuat diri mereka terkena risiko. kematian,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement