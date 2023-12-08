Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Putin Dikawal 4 Jet Tempur Su-35S Saat Kunjungi Timur Tengah, Ada Apa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:44 WIB
Pesawat Putin Dikawal 4 Jet Tempur Su-35S Saat Kunjungi Timur Tengah, Ada Apa?
Pesawat kepresidenan Rusia dikawal jet tempur SU-35S dalam kunjungan ke Timur Tengah. (Foto: Kementerian Pertahanan Rusia)
A
A
A

MOSKOW - Jet tempur Su-35S Rusia menemani pesawat Presiden Vladimir Putin selama perjalanannya ke Timur Tengah. Langkah-langkah ini diambil untuk melindungi pemimpin Rusia di wilayah yang “bergejolak”, dan izin penerbangan khusus diperoleh untuk pengawalan udara pesawat kepresidenan dari negara-negara yang mereka lewati, kata Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Putin mengunjungi Abu Dhabi dan Riyadh pada Rabu, (6/12/2023) di mana ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Dalam perjalanan tersebut pesawat Putin diapit oleh empat jet tempur Su-35S Angkatan Udara Rusia yang membawa senjata standar berbagai kelas.

Mengomentari langkah tersebut, Peskov mengatakan bahwa meskipun UEA dan Arab Saudi adalah “negara yang stabil dan aman,” lingkungan di sekitarnya “tentu saja penuh dengan bahaya dan ketidakpastian”. Karena itulah, menurut Peskov, “semua tindakan diambil untuk menjamin keamanan Kepala negara Rusia pada tingkat yang tepat,” demikian diwartakan RT.

Sebuah video jet tempur Su-35S yang mengawal pesawat Putin selama kunjungannya ke Timur Tengah telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

 BACA JUGA:

Pada Selasa, (5/12/2023) ajudan Putin, Yury Ushakov, mengingatkan bahwa sang presiden baru-baru ini mengatakan Rusia akan menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan aktivitas ini akan meningkat. Dalam konteks ini, Ushakov merujuk pada kunjungan Putin ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada Rabu dan pertemuannya dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi di Moskow pada hari berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement