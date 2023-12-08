Seorang Pria Tewas Usai Jatuh ke Dalam Lubang yang Digali untuk Memanggang Babi

Seorang pria tewas usai jatuh ke lubang untuk memanggang babi (Foto: GoFundMe)

PERTH - Josh Taylor sedang berada di perkemahan pantai di Pulau Bribie, Queensland, Australia, pada Sabtu (2/12/2023) ketika dia terjatuh ke dalam lubang yang dilaporkan digali untuk memanggang babi.

Taylor, 23, diterbangkan ke rumah sakit tak lama setelah kejadian tersebut tetapi meninggal karena luka-lukanya pada Kamis (7/12/2023).

Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kematiannya.

Polisi Queensland mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mungkin ada banyak orang yang hadir dan belum berbicara dengan polisi.

Menurut media lokal, Taylor sedang bersama teman-temannya di Pulau Bribie – area berkemah populer yang terletak 65 km (40 mil) utara Brisbane – ketika insiden itu terjadi.

Courier Mail melaporkan dibutuhkan sekitar 15 orang untuk membebaskannya, sebelum penjaga satwa liar melakukan CPR hingga paramedis tiba di lokasi kejadian.

Keluarga Taylor mengkonfirmasi alat bantu hidupnya telah dimatikan pada Kamis (7/12/2023).