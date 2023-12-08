Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Nataru, Sudah Sesuai Regulasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:25 WIB
4 Fakta Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Nataru, Sudah Sesuai Regulasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Natal dan Tahun Baru di DKI Jakarta dipastikan akan lebih meriah karena tak ada pembatasan plat kendaraan sesuai tanggal, atau ganjil genap.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Dikonfirmasi Dishub DKI Jakarta

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan pihaknya meniadakan peraturan Ganjil Genap untuk kendaraan mobil pribadi atau roda empat.

2. Sesuai Regulasi

Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (7/12/2023).

"Sebagaimana, regulasi Peraturan Gubernur Nomor 88 bahwa untuk Ganjil Genap, itu tidak berlaku, pada hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional," ujar Syafrin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tahun Baru Natal Ganjil-Genap
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190952//gubernur_pramono_anung-0WZq_large.jpg
Tahun Baru Jakarta Tanpa Kembang Api, Pramono: Cukup Pertunjukan Drone dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190693//kue_bermahkota-MFyK_large.jpg
Tradisi Unik Natal dari Berbagai Negara di Dunia, Ada Roti Bermahkota 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190393//menhub-i4Lr_large.jpg
Menhub Minta Operator Penyeberangan Selat Bali Tidak Kompromi Soal Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement