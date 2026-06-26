Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Ganjil-Genap di 28 Gerbang Tol, Pramono: Aturannya Sudah Berlaku sejak 2019

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |11:30 WIB
Soal Ganjil-Genap di 28 Gerbang Tol, Pramono: Aturannya Sudah Berlaku sejak 2019
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, tidak ada kebijakan baru terkait penerapan sistem ganjil-genap (gage), termasuk pada akses masuk dan keluar jalan tol (on/off ramp). Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

Pramono mengatakan, informasi yang beredar di media sosial seolah-olah terdapat aturan baru mengenai ganjil-genap tidaklah benar. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menjalankan aturan yang telah berlaku selama ini.

"Sesuai dengan Pergub Nomor 88 Tahun 2019, sebenarnya tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap. Dan sekarang ini di publik, di media, seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai akses masuk dan keluar jalan tol yang berada di kawasan ganjil-genap juga bukan kebijakan baru. Aturan tersebut telah menjadi bagian dari regulasi sejak sistem ganjil-genap diberlakukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225780//transjakarta-PLCB_large.jpg
Program Gratis Transportasi dan Wisata HUT Jakarta Berlaku untuk Semua Pemegang KTP Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225502//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-kfpD_large.jpg
Pramono hingga Cak Imin Hadiri Haul Ulama Betawi di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225469//jamaah_haul_akbar_ulama_betawi-6NiP_large.jpg
Haul Akbar Ulama Betawi Digelar Malam Ini, Jamaah Sudah Memadati Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223907//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bOfR_large.jpg
OPD dan BUMD DKI Diizinkan Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Asal Tak Ganggu Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/338/3223402//ppsu-mHJS_large.jpg
2.843 Loker Padat Karya Segera Dibuka, Pramono: Intinya Supaya Orang Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/338/3223387//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0h6y_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan 2.843 Loker Padat Karya, Gaji Rp5,7 Juta per Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement