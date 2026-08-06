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Pramono Peringatkan Penyedia Jasa Swasta yang Buang Sampah Sembarangan: Kami Umumkan ke Publik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |20:05 WIB
Pramono Peringatkan Penyedia Jasa Swasta yang Buang Sampah Sembarangan: Kami Umumkan ke Publik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap bahwa salah satu penyebab sejumlah lokasi di Jakarta menghadapi persoalan sampah yang menumpuk adalah ulah pihak swasta yang melakukan pembuangan secara ilegal. Karena itu, Pramono memberi peringatan kepada pihak-pihak swasta yang bandel untuk segera menghentikan praktik pembuangan sampah ilegal tersebut.

"Memang di beberapa tempat kami menemukan tumpukan sampah yang sebenarnya dilakukan oleh swasta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Pramono, pihak swasta tersebut diketahui merupakan penyedia jasa pembuangan sampah yang menawarkan layanan kepada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Namun, Pramono menyebut pihak swasta itu tidak bertanggung jawab lantaran membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya.

"Mereka mengambil dari Horeka (hotel, restoran, cafe), kemudian menumpuk di tempat yang bukan tempatnya, termasuk di beberapa titik. Itu yang tidak boleh terjadi lagi," ucap dia.

Untuk memberikan efek jera agar tindakan nakal itu tidak diulangi, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kepada publik pihak swasta yang kedapatan melakukan praktik pembuangan sampah ilegal.

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