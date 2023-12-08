Gagasan Anies : 2025 Bangun Jalur Kereta Double Track Lampung-Palembang

LAMPUNG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan gencar membicarakan gagasan membangun kota-kota di Indonesia dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal itu disampaikan, saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Malahayati, Kamis (7/12/2023).

Di depan ribuan hadirin yang terdiri dari mahasiswa dan kader partai pasangan Anies-Cak Imin (AMIN), Anies mengungkapkan rencananya untuk membangun jalur kereta api double track atau jalur ganda Kertapati-Tanjung Karang-Bakauheni (Lampung-Palembang).

Rencananya, peletakan batu pertama proyek tersebut dilakukan pada 17 Agustus 2025.

"Saat ini Indonesia penduduknya banyak yang tinggal di kota. Diprediksi pada 2045 penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan 75 persen. Bayangkan jika semua menggunakan kendaraan pribadi," kata Anies.

Anies menerangkan, saat ini kereta api yang tersedia hanya rute Lampung-Palembang dengan satu jalur. Hal ini tentu berpengaruh pada jadwal keberangkatan kereta menjadi sangat lambat.

Karena itu, ia ingin masyarakat ke depan semakin maju setidaknya dalam hal pembangunan. Selain itu, harapannya transportasi kereta api semakin diminati masyarakat dengan menambah intensitasnya.

"Nah, kita ingin membangun doubletrack sehingga jarak yang sekarang 300-an kilometer ditempuh sekitar sembilan jam, dengan doubletrack insya Allah ditempuh dengan lebih cepat dan akan meningkatkan intensitas kereta apinya supaya intensitas antar kota juga meningkat," jelas Anies.