Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Pria di Mesuji Cabuli Anak Kandungnya Sejak Kelas 5 SD hingga Hamil

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:50 WIB
Bejat! Pria di Mesuji Cabuli Anak Kandungnya Sejak Kelas 5 SD hingga Hamil
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MESUJI - Seorang ayah berinisial S (51) tega setubuhi anak kandungnya yang masih dibawah umur. Akibatnya, korban hamil dengan usia kandungan 4 bulan.

Pria Warga Way Serdang Kabupaten Mesuji itu ditangkap saat berada di tempat persembunyiannya, di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

 BACA JUGA:

Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan, pelaku ditangkap pada Rabu (15/11/2023) usai kakak korban melapor ke pihak kepolisian.

"Setelah melakukan penyelidikan, Tekab 308 Polres Mesuji mendatangi TKP dan tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ade dalam keterangannya, Jumat (8/12).

 BACA JUGA:

Ade menjelaskan, perbuatan bejat yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya itu terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 atau sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD.

"Aksi bejat tersebut dilakukan tersangka saat istrinya sedang tidak berada di rumah atau mencari rumput di kebun," kata Ade.

Adapun, kronologi kejadian itu terungkap berawal pada Jumat (1/6) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu kakak korban datang ke rumahnya di Way Serdang untuk mengecek adiknya yang dibilang oleh tetangga sedang hamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement