INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Gunung Merapi Muntahkan Guguran Awan Panas, Boyolali-Magelang Diguyur Hujan Air Disertai Abu Vulkanik

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:44 WIB
Gunung Merapi Muntahkan Guguran Awan Panas, Boyolali-Magelang Diguyur Hujan Air Disertai Abu Vulkanik
Gunung Merapi (Foto: BPPTKG)
JAKARTA - Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran (APG) pada hari ini, pukul 14.46 WIB, Jumat (8/12/2023). Pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) arah angin terdeteksi mengarah ke utara.

Sebelumnya, BPPTKG melaporkan bahwa terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah puncak Gunung Merapi dan sekitarnya.

BPPTKG juga mengkonfirmasi bahwa APG tersebut terpantau di dua pos pengamatan yakni Pos Jurangjero dan Pos Babadan. Akan tetapi visual sedikit terhalang oleh kabut tebal maupun hujan.

Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan mengkonfirmasi kejadian APG tersebut. Laporan dari petugas Pos Babadan, Yulianto, menyatakan secara visual APG berwarna kelabu pekat terpantau namun tertutup kabut putih.

Lebih lanjut, Yulianto juga mengatakan bahwa kondisi saat ini sedang terjadi hujan dan membawa abu vulkanik sampai ke wilayah Desa Krinjing dan Desa Paten di Kabupaten Magelang serta Desa Stabelan, Desa Klakah dan Desa Tlogolele di Kecamatan Tlogolele, Kabupaten Boyolali.

“Berdasarkan laporan tim yang sedang piket dari Pos Babadan melaporkan visual sementara tertutup kabut. Namun memang terpantau ada APG Gunung Merapi,” jelas Tim Pos Babadan Yulianto dalam keterangan resminya.

“Hujan abu campur air terjadi di Desa Krinjing, Desa Paten, Desa Tlogolele, Desa Klakah, Pak,” imbuh Yulianto.

