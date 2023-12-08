10 Orang Masih Hilang, Pencarian Korban Banjir Bandang Humbahas Diperpanjang 3 Hari

MEDAN - Masa pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, diperpanjang hingga 3 hari ke depan atau Senin, 11 Desember 2023.

Perpanjangan masa pencarian ini dilakukan karena hingga hari ketujuh pencarian pada hari ini, baru 2 korban hilang yang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 10 lainnya belum ditemukan.

"Berdasarkan hasil evaluasi pencarian mulai dari hari pertama hingga hari ketujuh dan sesuai permintaan dari pihak keluarga dan pemerintah Kabupaten Humbahas, maka disepakati pencarian dilanjutkan tiga hari ke depan dengan harapan semoga pencarian yang dilakukan semaksimal mungkin tiga hari ke depan bisa membuahkan hasil dengan ditemukannya para korban," kata Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Medan, Budiono, Jumat (8/12/2023).

Untuk pencarian hari ketujuh hari ini, kata Budiono, telah dilakukan hingga sore tadi. Selain menggunakan excavator, pencarian di darat juga dilakukan secara manual dengan mengeluarkan material lumpur dari dalam gedung gereja, rumah dan sekolah menggunakan cangkul dan sekop.

Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian di sekitar selokan di sekitar hotel.