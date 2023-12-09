Michael Sianipar Ingatkan Caleg Muda Perindo Percaya Diri

JAKARTA - Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024, hari ini melaksanakan pelatihan kepemimpinan kepada Caleg Muda Partai Perindo.

Adapun pelatihannya ini diikutin oleh Caleg muda Perindo dari seluruh Indonesia dan di dihadiri Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Sianipar.

Dalam sambutannya, Michael takjub dengan begitu banyaknya perserta yang hadir dalam acara pelitahan ini. Ia mengatakan bahwa kontestasi pemilu 2024 tinggal menghitung waktu.

Karena itu, ia mengingatkan kepada para Caleg Muda Partai Perindo untuk lebih percaya diri dalam menghadapi pesta demokrasi nantinya.

Dan dapat mengamalkan sejumlah materi yang disampaikannya maupun pemateri lainnya. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dapat tercapai.

"Semoga banyak ilmu baru ini juga segera diamalkan dan untuk teman saling melihat satu sama lain bahwa teman-teman tidak sendiri," katanya, Sabtu (9/12/2023).