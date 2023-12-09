Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sebut Tak Ada Penyalahgunaan Hutan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:31 WIB
Mahfud MD Sebut Tak Ada Penyalahgunaan Hutan
Mahfud MD sebut tak ada penyalahgunaa hutan. (Ist)
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada penyalahgunaan hutan.

Justru, kata Mahfud, Presiden Jokowi menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia. Bahkan lahan-lahan kosong diberikan kepada pesantren.

"Yang zaman Pak Jokowi, saya katakan tidak ada. Yang zaman Pak Jokowi itu hutan diselamatkan lalu tanah-tanah kosong itu diberikan ke pesantren, sampai sekarang pesantren itu," kata Mahfud dalam acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas' di World Trade Centre Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023).

Mahfud menjelaskan, di masa pemerintahan Jokowi, pesantren dapat diberikan lahan untuk kegiatan ekonomi, namun harus ada proposal yang jelas.

"Silakan pesantrennya mau anda perlu berapa puluh hektar berapa ratus hektar saya kasih, tapi proposalnya jelas. Ini digunakan untuk apa? Untuk kegiatan ekonomi," katanya.

"Bukan lalu masuk menjadi kekayan yang mati juga sesudah diberikan tidak profuktif. Lebih baik itu dikelola negara. Sampai sekarang belum ada pesantren yang mengajukan proposal itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
