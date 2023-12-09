Sandiuno For Ganjar Gelar Senam Bersama dan Bazar Murah di Bukittinggi

Sandiuno For Ganjar gelar senam bersama di Bukittinggi, Sumatera Barat (Foto: Wahyu Sikumbang)

SUMBAR - Tim pemenangan Ganjar-Mahfud dari Gerbong Pecinta Sandiuno For Ganjar menggelar senam bersama dan bazar sembako murah di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Sandi bersama jajaran PPP sengaja menggelar kampanye linear mengkontribusikan suaranya untuk kemenangan Ganjar-Mahfud dengan strategi harga murah, kerja mudah, pendapatan bertambah, hidup berkah dan pilih kakbah.

Kedatangan Sandiaga Uno usai lari pagi keliling kota disambut hangat warga yang sedang senam bersama di pelataran pedestrian Taman Jam Gadang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (9/12/2023) pagi.

Warga Bukittinggi, tua muda, laki-laki maupun perempuan antusias mengikuti momen yang jarang terjadi, yaitu dapat senam pagi bersama Sandiaga Uno.

Sandi bersama jajaran PPP Kota Sumatera Barat sengaja menggelar kampanye linear dengan menyentuh langsung ke masyarakat yang sudah mengenal Sandi dari dulu.

"Kita ingin membantu ekonomi masyarakat secara cepat, sat-set dan gaspol membantu dengan bazar sembako murah dengan hanya menebus 5.000 rupiah mereka mendapat manfaat lebih dari 50.000, dapat beras, minyak dan lain sebagainya yang dirasa mahal dapat murah," ujar Sandi yang juga TPN Ganjar-Mahfud.

"Kami juga mendorong umkm untuk mengambil di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang meningkat cukup signifikan karena penerbangan langsung dari Malaysia sudah 2 kali sehari sekarang," imbuhnya.