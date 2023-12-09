Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sandiaga Targetkan Raup Banyak Suara untuk Ganjar-Mahfud di Sumbar

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:02 WIB
Sandiaga Targetkan Raup Banyak Suara untuk Ganjar-Mahfud di Sumbar
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

 

PADANG - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan meraih banyak suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Sumatera Barat.

“Target kita di sini penambahan jumlah kursi di DPRD kabupaten kota memberikan sumbangsih tambahan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujarnya, Sabtu (9/12/2023).

Kata Sandiaga, kehadiran di Kota Padang ini secara linear mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud, pasangan calon nomor 3 ini tentunya bekerja keras agar bisa mendapatkan suara di Kota Padang dan Sumatera Barat tapi dengan tagline harga murah, kerja muda, pendapatan bertambah dan itu berkah.

“Kami yakin secara linear akan berkontribusi terhadap suara PPP dan Ganjar-Mahfud di Sumatera Barat,” ujarnya.

Saat kunjungan ke Bukittinggi, Sandiaga sempat melihat Capres Prabowo sedang kampanye, dia mengenang saat kedua berpasangan pada Pemilu 2019, saat itu begitu mendapat dukungan masyarakat Sumatera Barat.

“Saya berharap sebagian masyarakat Sumatera Barat juga memberikan dukungan dan menjatuhkan pilihan Ganjar-Mahfud,” katanya.

Halaman:
1 2
      
