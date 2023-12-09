Hary Tanoe Sambut Baik Masifnya Anak Muda Gabung TPN-TPD Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo melakukan kegiatan kunjungan ke Pontianak, Kamimantan Barat pada Sabtu (9/12/2033), salah satunya bertemua generasi dan relawan mileniel.

Hary Tanoe pun menyambut baik masifnya generasi muda yang bergabung bersama TPN dan TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sudah masif sekali karena sekarang banyak anak muda gabung secara sukarela, di TPN maupun TPD, di Pusat maupun di daerah," ujar Hary Tanoe pada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Hary Tanoe menyambut baik dengan banyaknya gerenasi muda yang bergabung bersama TPN ataupun TPD Ganjar-Mahfud. Misalnya saja di Pontianak, Kalimantan Barat, generasi dan relawan milenial ramai-ramai membuat konsorsium secara sukarela.

Mereka lantas memberikan dukungannya pada pasangan Capres-cawapres dengan nomor urut 3 tersebut. Hary Tanoe pun menegaskan, pilihan tepat bagi generasi dan relawan milenial dalam memilih Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Sehingga mereka akan lebih militan, kalau militan yah diharapkan mereka lebih bisa menjaring, meyakinkan yang lain untuk memilih Ganjar-Mahfud," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)