HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Dina Masyusin Bangun Posko Kemenangan, Bakal Gelar Pelatihan UMKM Setiap Hari Jumat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |23:03 WIB
Caleg Perindo Dina Masyusin Bangun Posko Kemenangan, Bakal Gelar Pelatihan UMKM Setiap Hari Jumat
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta Dina Masyusin melakukan sapa warga di kawasan Jalan Klingkit Timur, Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Selain itu, Dina juga melakukan pembukaan terhadap posko kemenangan Partai Perindo.

Dalam kesempatannya, Dina menyebut posko kemenangan dibangun juga untuk menyerap aspirasi warga. Terlebih di posko itu juga akan digelar pelatihan UMKM rutin.

Pelatihan UMKM disasar terhadap warga setempat yang ingin atau sedang merintis usaha. Harapannya, dari pelatihan itu warga bisa mengembangkan usahanya lebih jauh.

“Bagaimana meningkatkan usaha supaya usahanya meningkat, kemudian bagaimana sebagai pengusaha pendapatannya bertambah,” ungka Dina, Sabtu (9/12/2023).

Adapun pelatihan di posko kemenangan akan digelar setiap hari Jumat pukul 14.00 WIB. Rencananya agenda rutin itu akan dilaksanakan setiap dua minggu satu kali.

“Untuk itu ibu-ibu yang bersedia untuk menjadi pengusaha yang sukses silakan ikuti,” ucap dia.

Perindo Partai Perindo
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Telusuri berita news lainnya
