Caleg Perindo Dina Masyusin Bangun Posko Kemenangan, Bakal Gelar Pelatihan UMKM Setiap Hari Jumat

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta Dina Masyusin melakukan sapa warga di kawasan Jalan Klingkit Timur, Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Selain itu, Dina juga melakukan pembukaan terhadap posko kemenangan Partai Perindo.

Dalam kesempatannya, Dina menyebut posko kemenangan dibangun juga untuk menyerap aspirasi warga. Terlebih di posko itu juga akan digelar pelatihan UMKM rutin.

Pelatihan UMKM disasar terhadap warga setempat yang ingin atau sedang merintis usaha. Harapannya, dari pelatihan itu warga bisa mengembangkan usahanya lebih jauh.

“Bagaimana meningkatkan usaha supaya usahanya meningkat, kemudian bagaimana sebagai pengusaha pendapatannya bertambah,” ungka Dina, Sabtu (9/12/2023).

Adapun pelatihan di posko kemenangan akan digelar setiap hari Jumat pukul 14.00 WIB. Rencananya agenda rutin itu akan dilaksanakan setiap dua minggu satu kali.

“Untuk itu ibu-ibu yang bersedia untuk menjadi pengusaha yang sukses silakan ikuti,” ucap dia.