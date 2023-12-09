Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

4 Program Konkret Ganjar-Mahfud Berantas Korupsi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:21 WIB
4 Program Konkret Ganjar-Mahfud Berantas Korupsi
Cawapres Mahfud MD (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

 

BANDUNG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, ia bersama calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo sudah merancang empat program konkret untuk mengatasi secara komprehensif permasalahan korupsi. 

Pertama, kata Mahfud, adalah memperkuat kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memilih Komisioner dan Dewan Pengawas, serta panitia seleksi KPK dengan pertimbangan standar integritas yang tinggi.

"Hanya dengan menempatkan tokoh-tokoh berintegritas maka KPK akan mengembalikan standar integritas dan menegakkan etika di dalam internal KPK," kata Mahfud dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat, di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

Program kedua, kata Mahfud, dalam jangka panjang pihaknya akan menggalang dukungan dari partai politik, ormas dan seluruh elemen civil society untuk mengembalikan independensi KPK dan melindungi dari berbagai intervensi politik.

"Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum yang sejahtera maka praktik penyalahgunaan hukum dan korupsi di lembaga peradilan akan diselesaikan," katanya.

Keempat, ialah dengan meningkatkan profesionalitas para aparat penegak hukum dan menghilangkan suap atau facilitation payment, dan perdagangan pengaruh dalam seluruh proses penegakan hukum.

Halaman:
1 2
      
