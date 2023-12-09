Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tim Intel Korem Garuda Dempo Amankan Kapal Pengangkut BBM Ilegal, 9 ABK Ditangkap

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:51 WIB
Tim Intel Korem Garuda Dempo Amankan Kapal Pengangkut BBM Ilegal, 9 ABK Ditangkap
Kapal Pengangkut BBM Ilegal Diamankan/ist
A
A
A


PALEMBANG - Korem 044/Garuda Dempo (Gapo) berhasil mengamankan satu unit kapal yang mengangkut BBM ilegal jenis solar sebanyak ± 350 KL di Jalan Belabak, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan sampel yang diambil dari dalam kapal dan hasil pemeriksaan sementara para saksi diketahui BBM yang akan diselundupkan merupakan minyak olahan dari Kabupaten Banyuasin. BBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah dan diduga kuat ilegal.

Petugas Intel Korem 044 Gapo berhasil menangkap 9 Anak Buah Kapal (ABK). Namun setelah diiinterogasi mereka tidak mengetahui asal usul BBM tersebut

“Mereka hanya mengaku hanya menerima BBM atau muatan diatas kapal yang akan dibawa ke Pontianak Kalimantan," ujar Kapenrem 044 Gapo, Mayor Inf Jauhari, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Jauhari, penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi kegiatan loading minyak yang diduga Ilegal.

“Selanjutnya barang bukti berupa alat transportasi pengangkutan BBM Ilegal jenis solar telah diserahkan kepada Polda Sumsel untuk dilaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Jauhari.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002404/pasukan-trisula-gunung-rinjani-tni-gagalkan-penyelundupan-bbm-subsidi-di-perbatasan-timor-leste-ogqeFmrBIr.jpg
Pasukan Trisula Gunung Rinjani TNI Gagalkan Penyelundupan BBM Subsidi di Perbatasan Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897759/gerebek-gudang-penimbunan-solar-polisi-sita-mobil-tangki-dan-tandon-air-GfgLWO8LjF.jpg
Gerebek Gudang Penimbunan Solar, Polisi Sita Mobil Tangki dan Tandon Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/608/2885319/kasus-solar-ilegal-akbp-achiruddin-dituntut-6-tahun-penjara-wOTLCGz6dr.jpg
Kasus Solar Ilegal, AKBP Achiruddin Dituntut 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/14/340/2746244/polisi-gerebek-gudang-bbm-bersubsidi-untuk-nelayan-2-pelaku-ditangkap-MMvwOZo6O7.jpg
Polisi Gerebek Gudang BBM Bersubsidi untuk Nelayan, 2 Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/30/510/2191307/modifikasi-mobil-dengan-tangki-tambahan-bos-kulakan-premium-ditangkap-polisi-9TRLgLXkII.jpg
Modifikasi Mobil dengan Tangki Tambahan, Bos Kulakan Premium Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/05/340/2138463/polisi-sita-ratusan-liter-bbm-solar-tak-bertuan-NXrE9VnmAK.jpg
Polisi Sita Ratusan Liter BBM Solar Tak Bertuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement