Tim Intel Korem Garuda Dempo Amankan Kapal Pengangkut BBM Ilegal, 9 ABK Ditangkap





PALEMBANG - Korem 044/Garuda Dempo (Gapo) berhasil mengamankan satu unit kapal yang mengangkut BBM ilegal jenis solar sebanyak ± 350 KL di Jalan Belabak, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan sampel yang diambil dari dalam kapal dan hasil pemeriksaan sementara para saksi diketahui BBM yang akan diselundupkan merupakan minyak olahan dari Kabupaten Banyuasin. BBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah dan diduga kuat ilegal.

Petugas Intel Korem 044 Gapo berhasil menangkap 9 Anak Buah Kapal (ABK). Namun setelah diiinterogasi mereka tidak mengetahui asal usul BBM tersebut

“Mereka hanya mengaku hanya menerima BBM atau muatan diatas kapal yang akan dibawa ke Pontianak Kalimantan," ujar Kapenrem 044 Gapo, Mayor Inf Jauhari, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Jauhari, penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi kegiatan loading minyak yang diduga Ilegal.

“Selanjutnya barang bukti berupa alat transportasi pengangkutan BBM Ilegal jenis solar telah diserahkan kepada Polda Sumsel untuk dilaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Jauhari.

(Fahmi Firdaus )