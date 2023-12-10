Tinjau Bazar Murah-Cek Kesehatan Gratis, HT: Ini Program Kami Membantu Rakyat Kecil

BANJARMASIN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) meninjau kegiatan bazar minyak murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Minggu (10/12/2023) sore.

Antusiasme warga terpantau amat tinggi sekali mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar Partai Perindo tersebut.

"Ya jadi saya, Bu Liliana dan tim baru sampai di tempat acara di Banjarmasin, tempat pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Antusiasme sekali masyarakat di sini," kata HT saat ditemui di lokasi, Minggu (10/12/2023).