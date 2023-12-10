Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tinjau Bazar Murah-Cek Kesehatan Gratis, HT: Ini Program Kami Membantu Rakyat Kecil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:06 WIB
Tinjau Bazar Murah-Cek Kesehatan Gratis, HT: Ini Program Kami Membantu Rakyat Kecil
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

BANJARMASIN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) meninjau kegiatan bazar minyak murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Minggu (10/12/2023) sore.

Antusiasme warga terpantau amat tinggi sekali mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar Partai Perindo tersebut.

 BACA JUGA:

"Ya jadi saya, Bu Liliana dan tim baru sampai di tempat acara di Banjarmasin, tempat pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Antusiasme sekali masyarakat di sini," kata HT saat ditemui di lokasi, Minggu (10/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement