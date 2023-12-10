Kemlu RI Berhasil Evakuasi Seorang WNI Relawan Mer-C dari Gaza

JAKARTA – Pemerintah Indonesia pada Sabtu, (9/12/2023) berhasil mengevakuasi seorang warga negara Indonesia (WNI) atas nama Farid Zanzabil Al Ayubi dari Jalur Gaza, Palestina. Farid adalah satu dari tiga relawan Mer-C yang menjalankan tugas kemanusiaan di Gaza.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan bahwa Farid memutuskan tinggal di Gaza pada gelombang evakuasi sebelumnya. Namun, setelah situasi di Gaza berkembang memburuk, Farid kemudian memutuskan dan meminta bantuan untuk evakuasi.

“Saat ini Mas Farid telah berada dengan selamat di perbatasan Rafah wilayah Mesir bersama Tim Evakuasi KBRI Kairo,” kata Menlu RI dalam keterangan pers.

Setelah berhasil dievakuasi, Tim dari KBRI Kairo akan memfasilitasi repatriasinya ke Indonesia.

Dengan berhasil dievakuasinya Farid, maka masih terdapat 2 WNI relawan Mer-C yang dengan kemauan mereka sendiri tetap memilih untuk tinggal di Gaza. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat, selamat, berada di Gaza Selatan di sebuah sekolah dekat Rumah Sakit Eropa.

Kemlu RI akan terus menjalin komunikasi dan memantau keadaan mereka.

(Rahman Asmardika)