Apakah Rohingya Kaum Separatis di Myanmar?

JAKARTA- Ada banyak pertanyaan terkait apakah Rohingya kaum separatis di Myanmar? Pertanyaan tersebut terus bermunculan seiring kian banyaknya pengungsi Rohingya yang berlabuh di tanah Nangroe Aceh Darussalam.

BACA JUGA:

Tarif yang Dibayar Suku Rohingya untuk Dikirim Masuk ke Indonesia

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (10/12/2023), Rohingya sendiri merupakan sebuah etnis atau komunitas muslim minoritas yang awalnya tinggal di bagian utara Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Namun, sejak Burma (Myanmar) merdeka dari Inggris pada 1948, Rohingya mendapatkan perlakukan diskriminatif dan dipersekusi di tanah Myanmar.

Jika dilihat dari sejarahnya, diskriminasi terhadap etnis Rohingya khususnya yang bersifat kekerasan dapat dipahami sebagai konsekuensi sejarah pada masa kolonial.

Seperti diketahui, di masa lalu tepatnya saat Perang Dunia II Myanmar dikuasai oleh Inggris. Saat masa penjajahan tersebut, etnis muslim Rohingya bersekutu dengan Inggris karena dijanjikan akan diberikan wilayah negara muslim sebagai imbalannya. Mereka pun menyepakati perjanjian tersebut dan turut membantu Inggris melawan umat Buddha Rakhine setempat yang bersekutu dengan Jepang.

Namun, pada 1942 Jepang berhasil memenangkan pertempuran dan mengusir Inggris dari Burma. Sejak saat itu, etnis Rohingya menjadi pelampiasan kemarahan masyarakat asli Burma, terlebih mereka dianggap bukan warga asli Burma karena secara fisik mirip orang India.

Warga Burma juga menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh meski banyak dari mereka yang lahir di Myanmar sejak puluhan tahun yang lalu.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah serikat yang baru dibentuk di negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha tersebut dan mereka menolak kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga menjadikan mereka terdiskriminasi secara sistematis di negara tersebut.