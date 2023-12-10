Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Bentrok Tukang Parkir dan Driver Ojol di Mie Gacoan, Gegara Duit Seribu

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |06:04 WIB
5 Fakta Bentrok Tukang Parkir dan Driver Ojol di Mie Gacoan, Gegara Duit Seribu
Bentrokan antara tukang parkir dan driver ojol terjadi di Mie Gacoan Malang (Foto: MPI)
A
A
A

BENTROKAN terjadi di sebuah outlet Mie Gacoan di Kota Malang, Jawa Timur. Diduga peristiwa ini disebabkan adanya kesalahpahaman akibat parkir dengan pihak ojek online (ojol).

Berikut sejumlah fakta terkait bentrokan tersebut:

1. Terekam Kamera Warga

Aksi tawuran di Mie Gacoan Jalan MT Haryono, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang terjadi pada Jumat malam (8/12/2023), terekam kamera warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam pukul 21.30 WIB, di saat outlet makanan di kawasan Tlogomas, ini sedang ramai-ramainya.

2. Tampak Mencekam

Dalam video tersebut tampak aksi mencekam ditandai dengan beberapa para ojek online.

Para pengemudi ojek online tampak memasuki rumah makan mie cepat saji, dan langsung mencari oknum tukang parkir yang diduga meminta uang parkiran kepada pengemudi ojol.

3. Gegara Duit Seribu

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo membenarkan, informasi adanya tawuran antara pengemudi ojol dengan tukang parkir di outlet Mie Gacoan Jalan MT Haryono Kelurahan Tlogomas, Malang.

Peristiwa ini terjadi pukul 21.30 WIB, diawali salah satu pengemudi ojol yang mengambil makanan pesanan di Mie Gacoan Tlogomas.

"Setelah mendapatkan barangnya, dia keluar dari Mie Gacoan. Kemudian salah satu tukang parkir itu menyampaikan untuk meminta biaya parkir," kata Anton Widodo, ditemui di Mapolresta Malang Kota, Sabtu (9/12/2023).

Keributan mulai muncul sesaat setelah ojol itu diminta oleh tukang parkir untuk membayar uang parkir sebesar Rp 1.000, tetapi pengemudi ojol merasa ia tidak parkir di lahan area Mie Gacoan sehingga tidak berkewajiban membayar parkir.

"Dia mengatakan saya tidak memarkir di area Mie Gacoan sehingga saya tidak memiliki kewajiban membayar parkir. Kemudian terjadi keributan di sana antara driver ojol dan tukang parkir," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/525/3012489/ricuh-karnaval-di-kadudampit-sukabumi-2-kelompok-pemuda-saling-serang-gegara-knalpot-brong-udrdcfHPac.jpg
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement