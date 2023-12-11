Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT: Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bakal Dilakukan di Seluruh Indonesia

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |13:19 WIB
HT: Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bakal Dilakukan di Seluruh Indonesia
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo/Foto: MPI
BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo menegaskan, program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis akan dilakukan di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan kepedulian Partai Perindo untuk kesejahteraan rakyat kecil.

"Ini adalah bentuk daripada kepedulian dari Partai Perindo kepada rakyat kecil. Dan yang kita lakukan bukan di sini saja kita akan lakukan terus di seluruh Indonesia untuk mendukung para caleg juga," kata HT kepada wartawan di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

