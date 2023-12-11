Gelar Sosialisasi, Anggota DPRD Perindo Ajak Masyarakat Implementasikan Ideologi Pancasila

BANDARLAMPUNG - Anggota DPRD Kota Bandarlampung dari Partai Perindo, Susanti terus melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini merupakan agenda DPRD Kota Bandarlampung untuk kembali membumikan Pancasila sebagai ideologi negara.

Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kali ini digelar anggota DPRD dari Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas surat suara Pemilu 2024 itu di Kelurahan Korpri Jaya, Sukarame, Bandarlampung, Senin (11/12/2023).

"Kegiatan hari ini dihadiri sejumlah elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk menerima materi akan pentingnya menjaga ideologi negara yakni Pancasila dan menambah wawasan kebangsaan," ungkap Susanti.

Pada kesempatan tersebut, Susanti mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan lima sila yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.