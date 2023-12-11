Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Identitas Abu Ubaidah, Juru Bicara Al Qassam Hamas

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |18:18 WIB
Misteri Identitas Abu Ubaidah, Juru Bicara Al Qassam Hamas
Juru Bicara Brigade Al Qassam Abu Ubaida. (Foto: Reuters)
NAMA Abu Ubaidah tengah menjadi perhatian karena dipandang menjadi salah satu tokoh perlawanan Palestina terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober yang lalu.

Sejak terjadinya perang saudara pecah pada 2007, Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara wilayah Tepi Barat diduduki pemerintah sah Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dari Fatah.

Abu Ubaidah menjadi sosok terkenal setelah komandan Brigade al-Qassam, Mohammad Al-Deif mengumumkan “Operasi Banjir Al-Aqsa” dimulai. ‘Banjir Al-Aqsa’ merupakan sebutan untuk serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang di Israel pada 7 Oktober.

Tidak ada yang benar-benar tahu mengenai identitas Abu Ubaidah. Dia selalu tampil dalam rekaman-rekaman video dengan wajah berbalut kain penutup wajah tradisional Palestina, keffiyeh yang berwarna merah.

Mengutip dari berbagai sumber, sosok Abu Ubaidah pertama kali hadir ke publik pada 2002. Abu Ubaidah resmi menjadi jubir Brigade al-Qassam pada 2005, merupakan yakni setelah Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza, Palestina.

