Kenapa Israel Tidak Bisa Menangkap Abu Ubaidah?

JAKARTA - Mengulik kenapa Israel tidak bisa menangkap Abu Ubaidah yang merupakan juru bicara Al Qassam Hamas.

Apalagi pernyataan Abu Ubaidah yakni terus membuat Israel ketakutan. Dikarenakan Hamas terus berperang melawan tentara Zionis yang merebut tanah Palestina secara paksa.

Hal ini membuat Israel kesal dan ingin menangkap Abu Ubaidah. Sayangnya, penangkapan ini susah dilakukan oleh tentara Zionis, sehingga juru bicara Hamas masih tetap membuat mereka ketakutan.

BACA JUGA: Serangan dan Bentrokan Militer Israel Terjadi di Tepi Barat

Lantas kenapa Israel tidak bisa menangkap Abu Ubaidah? Dilansir dari beberapa modul yang diterbitkan oleh Crsreport, bahwa tentara Hamas memang susah ditangkap dikarenakan sering berpindah-pindah dan pandai bersembunyi. Selain itu, wajah Abu Ubaidah yang belum diketahui membuat Israel kesulitan.

Apalagi beberapa tentara Hamas selalu menggunakan penutup wajah agar tidak diketahui identitasnya.

Sebagai informasi, Abu Ubaida” telah muncul di layar sejak 7 Oktober, setelah Mohammad Al-Deif, komandan Al-Qassam, mengumumkan dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa.

Intervensinya dilakukan setiap beberapa hari sekali, melalui rekaman pidato, mengenakan seragam tentara kamuflase hijau, dan mengenakan keffiyeh merah, untuk mempresentasikan posisi Al-Qassam dan berbicara tentang perkembangan dalam pertempuran tersebut.