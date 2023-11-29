Serangan dan Bentrokan Militer Israel Terjadi di Tepi Barat

Serangan dan bentrokan militer Israel terjadi di Tepi Barat (Foto: Anadolu Agency)

TEPI BARAT - Serangan dan bentrokan militer Israel dilaporkan terjadi di Jenin, di Tepi Barat yang diduduki, pada Selasa (28/11/2023).

Menurut jurnalis lokal di lapangan dan video yang diperoleh CNN, kendaraan militer terlihat di dekat kamp pengungsi Jenin dan terdengar suara tembakan keras.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengeluarkan pernyataan kepada CNN yang mengatakan bahwa mereka “melakukan kegiatan kontraterorisme di wilayah tersebut.”

Seperti diketahui, Israel melancarkan kampanye militer di Gaza dan memberlakukan pengepungan sebagai tanggapan atas serangan lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan sekitar 240 lainnya disandera.

BACA JUGA: Militan Palestina Eksekusi 2 Orang yang Dituduh Membantu Israel di Tepi Barat

Pemerintahan Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 14.800 orang telah tewas di wilayah tersebut sejak perang dimulai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 1,8 juta orang di Gaza telah meninggalkan rumah mereka selama tujuh minggu terakhir. Sekitar 60% dari mereka berlindung di 156 fasilitas milik badan PBB untuk pengungsi Palestina, Unrwa.

Selama empat hari pertama gencatan senjata, 800 truk bantuan memasuki Gaza, beberapa diantaranya mencapai wilayah utara, menurut para pejabat AS. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan beberapa hari sebelumnya, namun masih hanya sebagian kecil dari jumlah biasanya.