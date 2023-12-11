Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ken Arok Muda: Pengacau yang Bertuah

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |07:09 WIB
Ken Arok Muda: Pengacau yang Bertuah
Ken Arok/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SOSOK Ken Arok muda sebelum menjadi raja konon terkenal dengan kenakalannya. Bahkan selain nakal, Ken Arok di masa muda kerap menggoda dan mendekati perempuan cantik di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini tertulis dalam Kakawin Pararaton karya Mpu Prapanca. Konon suatu ketika Ken Arok yang tinggal bersama keluarga angkatnya di Karuman, tak memiliki teman karena tidak dapat bergaul dengan anak ibu tirinya.

 BACA JUGA:

Alhasil, Ken Arok memilih untuk pergi ke desa sebelah. Di Desa Sagenggeng itulah konon Ken Arok bertemu dengan Tita, anak dari ketua desa, atau Kepala Desa Sagenggeng, sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit", dari Prof. Slamet Muljana.

Kedua orang anak itu saling cinta-mencintai. Mereka berdua ingin belajar dan membaca pada Janggan di Sagenggeng. Mereka berdua tinggal di rumah Janggan Sagenggeng. Ken Arok di situ memperlihatkan kenakalannya. Jambu Janggan yang belum sampai masanya masak, diambil oleh Ken Arok pada waktu malam.

 BACA JUGA:

Ken Arok tertangkap basah dan diusir dari rumah. Ia tidur di alang-alangan. Ketika Janggan keluar, terkejutlah ia melihat sinar berpancaran.

Ternyata yang memancarkan sinar itu Ken Arok. Melihat alamat yang demikian itu, Janggan tertumpah kasihnya kepada Ken Arok. Ken Arok dipanggil kembali, bersama dengan Tita, Ken Arok membuat dukuh di sebelah timur dusun Sagenggeng. Tempat itu dijadikan tempat mengadang para pedagang yang lalu.

Kenakalannya tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Ken Arok berani pula menggoda gadis penyadap di dusun Kapundungan dan berani pula menyamun. Perbuatannya mengancam keamanan daerah.

Ken Arok dipandang sebagai perusuh yang harus ditangkap oleh akuwu Tumapel. Ia melarikan diri dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Di mana pun ia menetap, keamanan terancam. Ken Arok menjadi perusuh musuh negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement