5 Fakta Belasan Siswa Sekolah Alami Perundungan di Rumah Senior

JAKARTA - Sebanyak 12 siswa SMAN 26 Jakarta yang duduk di bangku kelas X diduga menjadi korban bullying atau perundungan oleh para seniornya.

Okezone merangkum 5 fakta soal belasan pelajar alami perundungan oleh seniornya. Berikut ulasannya:

1. Korban Dianiaya di Rumah Senior

Mereka dianiaya oleh seniornya yang duduk di bangku kelas XI dan XII.

Pengacara salah satu korban, William Albert Zai mengatakan, dugaan kasus bullying itu terjadi di rumah salah satu pelaku di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (1/12/2023) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Salah satu korban dalam kasus ini siswa berinisial AF (16).

2. Korban Berjumlah 15 Orang

"Terlapornya saudara D dan kawan-kawan yang diduga sebagai pelakunya itu berjumlah 15 orang," ujarnya pada wartawan, Sabtu (/12/2023).