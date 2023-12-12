Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,9 Guncang Melonguane Sulut

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |02:06 WIB
Gempa M3,9 Guncang Melonguane Sulut
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), sekira pukul 01.51 WIB, Selasa (12/12/2023).

"Gempa Mag:3.9, 12-Dec-2023 01:51:48WIB, Lok:2.70LU, 126.80BT (144 km Tenggara MELONGUANE-SULUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 11 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)

      
