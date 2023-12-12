Hendak Selamatkan Anaknya yang Hanyut, Sang Ibu Ditemukan Meninggal

Sang ibu ditemukan meninggal usai hendak selamatkan anaknya yang hanyut (Foto : Istimewa)

NIAS - Seorang ibu bernama Opiria Mendrofa (36) berniat menyelamatkan anaknya yang hanyut terbawa arus sungai Idanogawo di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Namun, dirinya ikut hanyut dan ditemukan meninggal dunia, Senin 11 Desember 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto, bahwa korban warga Desa Saiwahili Hiliadulo Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, telah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pukul 16.00 korban atas nama Opiria Mendrofa (36) berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga" kata Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto.

Sementara, anak dari korban masih belum ditemukan, dikarenakan air sungai meluap dan terjadi banjir maka pencarian dihentikan dan tim SAR melanjutkan pencarian terhadap korban Fita Zai (12) pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Pada proses pencarian, Tim Rescuer melakukan penyelaman dilokasi kejadian, sementara warga melakukan pencarian dengan menggunakan jaring ikan.

"Berkat kerjasama seluruh Tim pada hari ini korban, Opiria Mendrofa, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara korban yang satu masih dalam pencarian" ungkapnya.