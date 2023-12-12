Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Hendak Selamatkan Anaknya yang Hanyut, Sang Ibu Ditemukan Meninggal

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |02:04 WIB
Hendak Selamatkan Anaknya yang Hanyut, Sang Ibu Ditemukan Meninggal
Sang ibu ditemukan meninggal usai hendak selamatkan anaknya yang hanyut (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

NIAS - Seorang ibu bernama Opiria Mendrofa (36) berniat menyelamatkan anaknya yang hanyut terbawa arus sungai Idanogawo di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Namun, dirinya ikut hanyut dan ditemukan meninggal dunia, Senin 11 Desember 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto, bahwa korban warga Desa Saiwahili Hiliadulo Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, telah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pukul 16.00 korban atas nama Opiria Mendrofa (36) berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga" kata Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto.

Sementara, anak dari korban masih belum ditemukan, dikarenakan air sungai meluap dan terjadi banjir maka pencarian dihentikan dan tim SAR melanjutkan pencarian terhadap korban Fita Zai (12) pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Pada proses pencarian, Tim Rescuer melakukan penyelaman dilokasi kejadian, sementara warga melakukan pencarian dengan menggunakan jaring ikan.

"Berkat kerjasama seluruh Tim pada hari ini korban, Opiria Mendrofa, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara korban yang satu masih dalam pencarian" ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anak Hanyut Nias Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement