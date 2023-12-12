Pria di Palembang Nekat Onani di Depan Halte Sambil Pandangi Wanita

PALEMBANG - Seorang pria di Palembang bikin heboh setelah aksinya mengeluarkan, dan memainkan alat kelamin di depan perempuan di salah satu halte bus di Kota Palembang.

Pria yang diketahui berinisial AJ (40), warga Jalan Talang Putri, Kelurahan Plaju, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang tersebut mengeluarkan dan memainkan alat kelaminnya di pinggir jalan, tepatnya di depan halte Trans Musi di Jalan A Yani, Plaju.

Pelaku akhirnya ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bersama Unit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polrestabes Palembang di kediamannya.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Haris Dinzah mengatakan, bahwa tersangka AJ (40) telah diamankan atas perbuatannya melakukan perbuatan asusila di muka umum yang viral di media sosial.

"Kronologi kejadiannya di tepi Jalan Ahmad Yani, tersangka mengeluarkan alat kelamin dan memainkannya sambil mengarahkan ke perempuan yang sedang duduk di halte," ujar AKBP Haris Dinzah, Selasa (12/12/2023).

AKBP Haris menjelaskan, bahwa tersangka saat ini telah diamankan dan diperiksa lebih lanjut terkait perbuatannya.