Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Israel Menargetkan Anak Anak dan Wanita?

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |15:09 WIB
Kenapa Israel Menargetkan Anak Anak dan Wanita?
Agresi militer Israel membuat ratusan anak meninggal setiap jamnya. (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Jumlah korban agresi Israel di jalur Gaza mencapai 18 ribu orang di pihak Palestina hanya sekitar dua bulan sejak zionis melakukan serangan. Jumlah tersebut sebagian besar adalah anak anak dan wanita. Israel dalam beberapa video yang viral juga menargetkan anak anak ditembak di jalanan.

Laporan badan kemanusian PBB, OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) menyebutkan, hampir 70% dari mereka yang meninggal di Gaza sejak 7 Oktober adalah perempuan dan anak-anak.

Setidaknya rata-rata 115 anak meninggal per hari, menjadikan konflik ini sebagai konflik paling mematikan bagi anak-anak saat ini (data 7/12/2023). "Di Gaza, perempuan adalah kelompok yang terakhir makan dan anak-anak adalah kelompok yang pertama meninggal," kata Aaron Brent, Penjabat Direktur CARE West Bank dan Gaza dikutip dari reliefweb.

Dikatakan Brent, anak anak di Gaza mengalami tekanan paling berat. Mereka harus bersembunyi untuk menghindari bom, berduka atas kematian orang tua dan saudara kandung mereka, melarikan diri bersama keluarga mereka, sampai mengumpulkan kayu bakar agar tetap hangat daripada bermain atau pergi ke sekolah.

Invasi Israel yang mengabaikan hak anak anak dan perempuan yang dijunjung tinggi dalam konvesi Jenewa bukan kali pertama dilakukan. Sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina pada 1967, mereka secara sistematis menargetkan warga Palestina termasuk anak-anak.

Mereka secara terang-terangan melanggar hak-hak anak-anak Palestina dan melanggar CFC (komite hak anak) yang telah mereka ratifikasi. Mereka telah melanggar Konvensi melalui beberapa tindakan, hukum, praktik dan pelanggaran sehari-hari terhadap hak anak Palestina atas kehidupan yang layak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement