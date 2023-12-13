Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Klaim Abuya Muhtadi Bersama Dirinya dan Ganjar

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:24 WIB
Mahfud MD Klaim Abuya Muhtadi Bersama Dirinya dan Ganjar
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Calon Wakil Presiden Partai Perindo, Mahfud MD, mengungkapkan pesan dari ulama Banten KH Ahmad Muhtadi Dimyathi atau akrab disapa Abuya Muhtadi. Mahfud mengklaim Abuya Muhtadi bersamanya dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud seusai mengunjungi Pondok Pesantren Rodlotul Ulum, Pandeglang, Banten, Rabu (13/12/2023). Pria berusia 66 tahun itu juga menyempatkan waktunya berziarah ke makam Abuya Dimyathi.

Pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu melakukan pertemuan tertutup dengan Abuya Muhtadi. Setelah itu, Mahfud bergeser ke aula di belakang rumah Abuya untuk bertemu dengan warga serta ulama yang telah menunggu kedatangannya.

"Tadi beliau hanya mengatakan begini, pokoknya umat berhak memilih siapa pun silakan," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
