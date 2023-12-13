Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ikut Antre BBM Subsidi, Sejumlah Mobil Dinas Pemkab Kolut Ganti Plat

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:23 WIB
Ikut Antre BBM Subsidi, Sejumlah Mobil Dinas Pemkab Kolut Ganti Plat
Mobil Dinas Pemkab Kolut saat antre bbm subsidi (foto: dok ist)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Kurangnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengakibatkan antrian panjang kendaraan dalam dua pekan terakhir. Tidak hanya angkutan umum, sejumlah mobil dinas diduga milik pemerintah daerah (pemda) setempat dijumpai ikut mengantri demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite.

Salah satu SPBU yang alami antrean kendaraan roda empat mencapai satu kilometer tampak di Desa Patowonua. Tidak semuanya kebagian jatah karena BBM habis terjual sebelum mencapai pintu masuk SPBU.

Warga Kota Lasusua, Ahmad Yarib mengaku harus berjam-jam mengantri untuk mendapatkan pertalite baik di SPBU Patowonua maupun Watuliu. Ia mengaku kesal lantaran kerap menjumpai mobil yang sama melakukan pengisian hampir setiap hari.

"Tidak rasional hanya untuk kebutuhan harian habis dalam sehari, dan orangnya itu-itu juga. Kuat dugaan ditimbun atau dijual kembali karena saya juga dapat informasi jika beberapa kendaraan ada yang gunakan tanki rakitan," bebernya kepada MNC Portal, Rabu (13/12/2023).

Tidak hanya itu, kekesalan Yarib bertambah setelah mengetahui beberapa kendaraan yang ikut antri BBM subsidi milik Pemkab Kolut. Tiga diantaranya dikemukakan telah berganti plat dari merah ke hitam dan satu lainnya masih menggunakan plat merah.

"Yang plat merah itu saya lihat dikemudi seorang kadis. Tiga mobil lainnya sudah ganti plat dan saya pastikan itu mobil dinas karena saya mengenal kendaraannya dan milik instansi mana," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
