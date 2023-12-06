Bertemu Ganjar, Tukang Ojek Sampaikan Keluhan Antrean Panjang di SPBU Balikpapan

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mendapat keluhan warga saat blusukan di Pasar Baru di Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, (5/12/2023).

Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang pengemudi ojek, Muhammad Rahib (50). Dia mengeluh antrean panjang yang kerap kali terjadi di Balikpapan.

"BBM tuh antre, Pak, antre," kata Rahib yang duduk di samping Ganjar.

Keluhan itu muncul ketika Ganjar tengah mengecek harga sembako di pasar tersebut. Kemudian, Ganjar berjalan menuu pangkalan ojek. Di sana, Capres nomor urut tiga tersebut duduk dengan Raqib dan pengemudi ojek lainnya.

Ganjar pun terlihat kebingungan dengan keluhan tersebut. Sebab, yang diketahui Balikpapan merupakan kota penghasil minyak.

"Aneh kan, di sini itu pabrik minyak, lah kok tumbas BBM, tumbas bensin, tumbas pertalite, kok ngantri panjang," ucap Rahib.

Rahib pun mengaku kalai dirinya belum pernah mengadu secara langsung ke pemerintah atau pihak SPBU. Sebab, dirinya baru pertama kali bertemu dengan orang yang memiliki kewenangan.