Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Ganjar, Tukang Ojek Sampaikan Keluhan Antrean Panjang di SPBU Balikpapan

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:46 WIB
Bertemu Ganjar, Tukang Ojek Sampaikan Keluhan Antrean Panjang di SPBU Balikpapan
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mendapat keluhan warga saat blusukan di Pasar Baru di Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, (5/12/2023).

Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang pengemudi ojek, Muhammad Rahib (50). Dia mengeluh antrean panjang yang kerap kali terjadi di Balikpapan.

 BACA JUGA:

"BBM tuh antre, Pak, antre," kata Rahib yang duduk di samping Ganjar.

Keluhan itu muncul ketika Ganjar tengah mengecek harga sembako di pasar tersebut. Kemudian, Ganjar berjalan menuu pangkalan ojek. Di sana, Capres nomor urut tiga tersebut duduk dengan Raqib dan pengemudi ojek lainnya.

 BACA JUGA:

Ganjar pun terlihat kebingungan dengan keluhan tersebut. Sebab, yang diketahui Balikpapan merupakan kota penghasil minyak.

"Aneh kan, di sini itu pabrik minyak, lah kok tumbas BBM, tumbas bensin, tumbas pertalite, kok ngantri panjang," ucap Rahib.

Rahib pun mengaku kalai dirinya belum pernah mengadu secara langsung ke pemerintah atau pihak SPBU. Sebab, dirinya baru pertama kali bertemu dengan orang yang memiliki kewenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement