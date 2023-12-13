Menakar Kesiapan Destinasi Wisata Hadapi Gelombang Wisatawan saat Libur Nataru

MUSIM libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sudah di depan mata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memprediksi pergerakan masyarakat selama musim libur Nataru 2023/2024 bisa mencapai 200 hingga 250 juta orang.

Kementerian yang dipimpin Sandiaga Salahuddin Uno itu memperkirakan ada 107 juta pergerakan saat libur Natal dan Tahun Baru, di mana naik 44 persen dibanding tahun lalu.

Target 107 juta pergerakan itu diharapkan mampu mendulang potensi pendapatan di atas Rp200 triliun dengan estimasi pengeluaran per orang Rp1 juta hingga Rp2 juta.

BACA JUGA: Sandiaga Imbau Masyarakat Terapkan CHSE saat Liburan Natal dan Tahun Baru 2024

Pertanyaannya, sejauh mana persiapan destinasi wisata Tanah di Air dalam menyambut gelombang wisatawan menjelang libur Natal hingga pergantian tahun nanti?

Asal tahu saja, sebuah tempat wisata yang baik harus mengantongi Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE). Protokol CHSE jelas sangat penting guna meningkatkan tingkat okupansi hotel, penginapan maupun homestay.

Selain itu, pengelola wisata sejatinya juga aware terhadap penataan fasilitas pendukung wisata, dan yang menjadi skala prioritas adalah keselamatan wisatawan itu sendiri.

Ambil contoh destinasi wisata air seperti pantai. Di tempat wisata semacam itu pengelola wisata harus benar-benar penting memerhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pelancong.

Maintenance sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada para pedagang di sekitar area wisata juga penting dilakukan agar tetap menjaga kebersihan dan memasang harga normal, jangan asal getok harga seenaknya memanfaatkan momentum liburan.

Dengan memerhatikan semua aspek tersebut, diharapkan masyarakat dapat berwisata dengan aman dan nyaman tanpa kendala apapun, sehingga menuai kepuasan tersendiri.