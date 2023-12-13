Dukung Warga Merdeka Keuangan, Jubir TPN Ganjar-Mahfud Salurkan 13.500 Beasiswa

SIANTAR - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu, kembali menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada masyarakat Sumatra Utara, khususnya di Siantar-Simalungun.

Bane menyalurkan 4.500 beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Ini merupakan keempat kalinya Bane membagikan beasiswa PIP mulai tahun 2021 yang totalnya mencapai 13.500 beasiswa.

“Ditotal kita sudah membagikan 13.500 beasiswa PIP kepada anak-anak yang bersekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Kita meyakini bahwa dengan pendidikan adalah salah satu jalan kita bisa keluar dari kemiskinan," ujar Bane, dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

"Tujuannya adalah bagaimana membuat masyarakat, secara khusus ibu-ibu, bisa mencapai merdeka secara keuangan. Jalan utama kita keluar dari kemiskinan adalah bersekolah dan berpendidikan,” sambungnya.

Rahel Hermalini Tampubolon, mewakili siswa penerima beasiswa PIP SMK GKPI 1 Pematang Siantar, mengucapkan terima kasih kepada Bane Raja Manalu. Ia mengaku baru pertama kali dapat bantuan beasiswa.

“Saya senang kali dapat bantuan. Mulai dari SMP saya sering mendatangi guru untuk diusulkan sebagai penerima beasiswa. Bantuan ini sangat berguna buat kami. Saya juga berharap kelak bisa mendapat beasiswa kuliah dari Bapak Bane Raja Manalu. Mungkin juga masih banyak orang yang berharap mendapat beasiswa kuliah lewat Pak Bane Raja Manalu,” ujar Rahel.

“Saya bercita-cita sekolah keperawatan. Dengan bersekolah dan kerja keras saya yakin bisa membangkitkan perekonomian keluarga. Orang tua saya hanya kuli bangunan dan ibu rumah tangga. Saya berharap kelak bisa menjadi seorang penerima beasiswa kuliah jalur Pak Bane Raja Manalu,” katanya dengan meneteskan air mata.

Salah seorang orang tua penerima beasiswa PIP, Boru Sijabat, mengajak semua keluarga penerima beasiswa kompak dan semangat mendukung program Bane Raja Manalu yang merupakan caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3 itu. Menurut dia, program pembagian beasiswa sangat baik dan membantu masyarakat.