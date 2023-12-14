Pemilu 2024, Caleg Perindo: Politik Gagasan Harus Dikedepankan

JAKARTA - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Timur I Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menyebutkan politik gagasan harus dikedepankan dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Anang menanggapi banyaknya politik gimik yang kerap ditampilkan terjadi di Tanah Air.

"Gimik itu kadang-kadang menyenangkan. Gagasan itu lebih ril, kita akan tahu akan dibawa kemana. Nah, semua itu akan ditampilkan mereka yang punya track record baik sama yang buruk. Yang baik cenderung adu ide. Hanya memang presentasenya jangan melulu gimik," kata Anang dalam Podcast Aksi Nyata, Selasa (12/12/2023).

Disadari Anang, politik gimik memang tak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal itu dianggapnya wajar sebagai bagian dari cara kandidat untuk dapat mendongkrak elektabilitasnya.

"Politik ini kan berwarna-warni ya. Ada yang adu gagasan ada gimik ada yang wait and see. Tapi itu pasti terjadi dalam kehidupan ini," terangnya.

Namun demikian, Anang mengingatkan kepada seluruh kandidat baik di legislatif maupun eksekutif, agar jangan melulu menjadikan politik gimik sebagai bahan kampanye.

"Nanti idenya enggak keliatan. Ngapain ada adu kampanye kalau banyak gimik," tegasnya.