HOME NEWS NEWS

Berlangsung Sengit dan Seru, Partai Perindo Apresiasi KPU Sajikan Format Debat Capres Tak Monoton

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:09 WIB
Berlangsung Sengit dan Seru, Partai Perindo Apresiasi KPU Sajikan Format Debat Capres Tak Monoton
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng apresiasi KPU atas penyelenggaraan debat perdana capres. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengaku debat perdana capres 2024 menyajikan sajian yang seru dan tidak monoton.

Yusuf menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil membuat format debat tersebut.

"Debat pertama harus diakui kalau KPU berhasil membuat format debat yang tidak monoton tapi sengit dan seru," kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Menurut Yusuf -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini, -- dalam debat sebaiknya para kandidat dapat mengeluarkan segala kemampuan berpikir orisinilnya.

"Biasanya itu keluar jika ada pertanyaan yang sifatnya spontan antar-kandidat karena itu akan menjadi referensi untuk melihat kecerdasan mereka merespons masalah yang tiba-tiba muncul," ucapnya.

Selain itu, Yusuf menyoroti format debat perdana yang tidak disediakan podium. Menurutnya, hal itu bagus untuk menghilangkan suasana formal dalam debat.

"Format tanpa podium juga itu bagus untuk menghilangkan suasana formal dalam forum, acaranya terlihat sangat kekinian di mana demokrasi secara esensi menginginkan agar pemimpin itu tidak berjarak dengan rakyat, apa adanya dan tidak feodal karena dalam demokrasi rakyat tuannya," tuturnya.

